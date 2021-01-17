Ступень ракеты "Амур-СПГ" можно будет использовать до 50 раз

На портале госзакупок опубликовано техническое задание для возвращаемой первой ступени метановой ракеты среднего класса "Амур-СПГ".

Ожидается, что ракета будет выводить на низкую околоземную орбиту не менее 9,5 тонн полезной нагрузки в многоразовом исполнении. При однократном запуске – не менее 12 тонн.

В качестве топлива для "Амура-СПГ" будет применяться сжиженный природный газ, а окислителя – жидкий кислород.

В ТЗ указано, что в перспективе первую ступень ракеты-носителя можно будет использовать до 50 раз.

Космодром Восточный обеспечит до 15 пусков "Амура-СПГ" в год с учетом интервала на обслуживание.

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко анонсировал эскизный проект ракеты "Амур-СПГ" на метане с возвращаемой первой ступенью в 2021 году.

Первый старт запланирован на 2025 год. "Амур" должен заменить семейство ракет-носителей "Союз-2", пишет "Интерфакс".