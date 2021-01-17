Упала в люк – найдена пропавшая пятилетняя девочка. Видео

На видео попал момент обнаружения пятилетней Яны Х., пропавшей без вести в воскресенье, 17 января, в Южно-Сахалинске.

По словам родственников, ребенок отправился на прогулку, чтобы покататься с горки. Девочка не вернулась домой вовремя и родители забили тревогу.

Волонтеры и силовики оперативно организовали поисковую операцию, которая увенчалась успехом через несколько часов – как выяснилось, ребенок провалился в канализационный колодец, где ее и нашли.

В настоящее время известно, что девочка жива, получила ли она травмы – пока не уточняется.