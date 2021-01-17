Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна: подписан новый документ

11 января в Москву по приглашению Владимира Путина прибыли на трехсторонние переговоры лидеры Азербайджана и Армении. Тема – налаживание мирной жизни в Карабахе. По итогам саммита сформирована рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров трех стран.

Интерес к встрече был огромным. Накануне состоялся телефонный разговор президентов России и Франции. "Президент Франции выразил поддержку усилиям России по содействию нагорно-карабахскому урегулированию. Акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боестолкновений населению, в том числе по линии профильных международных организаций", – сообщила пресс-служба президента РФ.

Высоко миротворческую роль России в урегулировании конфликта в телефонном разговоре с Путиным оценил и президент Турции Эрдоган: "Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку усилий России в русле нагорно-карабахского урегулирования, высказался за продолжение координации действий России и Турции, в том числе в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов".

Как шли переговоры и о чем конкретно договорились в Москве лидеры Азербайджана, Армении и России?

В условиях горной местности и ухудшающейся погоды для обезвреживания мин используется роботизированный комплекс. Он прочесывает гектары полей и кроме этого участвует в разборе завалов.

В населенном пункте Афатли саперы за три дня смогли обезопасить только один гектар – настолько плотно усеяно здесь все неразорвавшимися минами, ракетами, патронами. В одном только Аскеранском районе собрали 13,5 тысячи боеприпасов. Вывезли на специальные полигоны и уничтожили.

Пиротехники МЧС и военные саперы обследовали 200 километров дорог, по которым домой возвращаются беженцы в сопровождении российских миротворцев и военной полиции.

Благодаря посреднической роли России здесь больше не стреляют, время двигаться дальше, восстанавливать мирную жизнь в полном формате – экономику, торговлю. Москва инициирует новый раунд трехсторонних переговоров.

11 января в правительственном аэропорту Внуково-2 один за другим приземляются самолеты Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, у трапа их встречают представители российского МИД. Со взлетно-посадочной полосы кортежи без остановок направляются в Кремль.

Встреча начнется через несколько минут, и сначала пройдут трехсторонние переговоры вот за этим овальным столом. Здесь уже приготовлены блокноты и для президента Алиева, и для премьера Пашиняна.

Сначала дверь в представительский кабинет Владимира Путина распахивается для президента Азербайджана. Лидеры приветствуют друг друга. Воспользовавшись минутной паузой, пока ждут третьего участника встречи, успевают обменяться несколькими фразами. Входит премьер-министр Армении.

Эта встреча проходит по инициативе российского президента. В первую очередь собираются обсудить гуманитарные вопросы: как помочь жителям районов, затронутых войной.

Во время рассадки за столом Пашиняну приносят его портфель, он так и останется возле ножки его стула. Из портфеля премьер-министр Армении достал свой собственный блокнот с записями. Заглядывал в них, пока Путин произносил вступительное слово.

"Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. Создана система эффективного обеспечения соблюдения режима прекращения огня. Сейчас обстановка в регионе спокойная", – заявил Владимир Путин.

Но мир обошелся дорого. Российский президент говорит о потерях среди мирного населения, тысячах погибших и раненых, о ситуации в Закавказье в целом, из-за обострения которой возрос риск терроризма. В связи с этим Путин напоминает о важности соблюдения всех пунктов совместного заявления от 9 ноября, которому предшествовали напряженные поиски компромисса, длительные консультации, ночные телефонные переговоры. Теперь – первая очная встреча.

Путин, Алиев и Пашинян будут говорить за закрытыми дверями более четырех часов, один раз из кабинета выйдет премьер Армении, затем вернется. Потом на тот же овальный стол в представительском кабинете подадут обед.

Видимо, к этому времени соглашение уже было достигнуто, потому что через четверть часа все вышли в холл для совместного заявления. Итог переговоров – подписание нового трехстороннего документа, который развивает и дополняет прежний.

"Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе, имея в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов. Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу, регионам в целом, а значит, и интересам РФ", – отметил глава российского государства.

Транспорт, инфраструктура, экономика – ключевые сферы, которыми предстоит заняться вплотную. Рабочая группа представит поэтапный план решения этих задач до 1 марта для утверждения главами государств.

"Российская миротворческая миссия эффективно выполняет свою работу. Все это вселяет уверенность в то, как Владимир Владимирович один раз сказал, что нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом. Мы должны думать о будущем", – заявил Алиев.

По словам Никола Пашиняна, новое соглашение может изменить экономический облик региона. Премьер Армении затронул и политические, и гуманитарные аспекты: "Еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из них – вопрос статуса Нагорного Карабаха. К сожалению, сегодня нам не удалось решить вопрос военнопленных, мы договорились, что будем продолжать работу по этому направлению".

Почти 50 тысяч беженцев из Армении вернулись в свои дома. Центр гуманитарного реагирования помогает восстанавливать разрушенную инфраструктуру, тепло и электроснабжение, обеспечивает защиту исторических и религиозных памятников.

В Степанакерте и Мардакерте работают два мобильных госпиталя, с полным комплектом диагностического оборудования. Сюда обращаются за помощью местные жители. О гуманитарных задачах лидеры России и Азербайджана вновь говорили уже в ходе двусторонней встречи.

"Это урегулирование позволит нам еще теснее, еще на более системной основе выстраивать наши отношения не только в экономике, но и в гуманитарной сфере", – подчеркнул Владимир Путин.

"Вы как лидер России, как сосед и Армении и Азербайджана вновь продемонстрировали волю, решимость, мудрость, и сегодняшняя встреча по вашей инициативе еще раз говорит о том, какой большое внимание вы уделяете этому вопросу", – отметил Алиев.

С глазу на глаз общались в тот же день, сразу после четырехчасовых переговоров. Отдельно Путин беседовал и с главой правительства Армении.

"Несмотря на сложный прошлый год, за январь – октябрь прошлого года мы увеличили товарооборот почти на 4%. По мере урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха будем выходить на решения, которые пойдут, безусловно, на пользу армянскому народу, армянскому государству и на пользу нашим двусторонним отношениям", – уверен Путин.

"Ваш личный вклад в мирный процесс всегда был очень ощутим, сейчас особенно. Россия остается нашим главным стратегическим союзником", – сказал Пашинян.

Миротворцы пришли в Карабах надолго и свой быт организуют соответственно. В модульных казармах, светлых и просторных, есть столовые, спортзалы, канцелярии, кладовые, комнаты отдыха.

Миротворцы держат под контролем линию разграничения, обеспечивают безопасность Лачинского коридора. На их касках – голубые полосы. На каждом блокпосту возвращающихся в Карабах людей встречает девиз миротворческой миссии, который вселяет надежду.