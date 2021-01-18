Снятие шины с обода шасси стало причиной аварийной посадки самолета во Владивостоке

Причиной аварийной посадки самолета, принадлежащего авиакомпании "Аврора", в аэропорту Владивостока стала шина, снявшаяся с обода шасси. Об этом СМИ сообщил представитель авиаперевозчика.

Ранее представители аэропорта заявили, что у самолета малой авиации DHC-6, выполнявшего учебно-тренировочный полет, произошло разрушение части шасси. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, экипаж совершал учебно-тренировочный полет. На борту находились лишь два члена экипажа, пассажиров не было. Во время выбега воздушного судна по ВПП произошло разрушение пневматика стойки шасси (шина снялась с обода колеса). Посадка не была аварийной. Механических повреждений у самолета нет.

Представитель авиакомпании рассказал, что судно уже отбуксировано с ВПП. "Поставят новое колесо, будут дальше летать", – отметил собеседник.