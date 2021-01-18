Эмоции зашкаливают: столичные школьники вернулись к очному обучению

В московских школах закончились зимние каникулы, и ученики всех классов приступили к занятиям в обычном формате. Из-за пандемии коронавируса старшеклассники с октября 2020 года учились в удаленном режиме. Теперь их транспортные карты, которые все это время были заблокированы, снова действуют. При этом учебный процесс организован с соблюдением антиковидных правил безопасности.

Опоздавших сегодня в разы больше – от ранних подъемов многие дети за три с лишним месяца отвыкли. После контроля температуры – бегом в класс на долгожданный не онлайн урок.

Лес рук желающих выйти к доске и мелом вывести правильное решение. Энтузиазм зашкаливает, как и эмоции, передает корреспондент программы "Вести-Москва".

- Мы хотели выйти в школу, наконец, увидели учителей.

- Я рада видеть своих одноклассников, знакомые лица. Учиться без друзей тяжелее.

- В школе другая атмосфера! Наконец ты вышел с дистанта, можно всех увидеть.

- Мне нравится атмосфера этого класса, нельзя отменить эту школу.

- Где лучше учиться дома или в классе? Конечно, в классе!

Учителя тоже на эмоциональном подъеме. Даже готовы не ставить двойки первое время.

"Эмоции переполняют. Наконец мы встретились с ребятами за такой долгий период – это здорово. Я даже для себя решил, что первую неделю не буду с них строго спрашивать, это будет вхождение в учебный процесс, это будут элементы повторения", – говорит Александр Мельников, учитель математики школы №1558.

"Так и хочется сказать им: так, ребята, включите звук, и чтобы у всех были камеры. А тут ты их всех видишь", – рассказывает Петр Заботнов, учитель русского языка и литературы школу №1558.

Общаться и учиться будут по-прежнему с предосторожностями, как и в сентябре. В школах все готово: антисептики и санитайзеры на каждом шагу, масок и перчаток в избытке. Общего для всех звонка нет. Учатся и отдыхают дети в разное время. А навигация в школе устроена так, чтобы классы реже пересекались как в коридорах, так и в столовой.

Позаботились и о тех, кто все же решил остаться на дистанционном обучении дома. В этой школе таких всего 6 человек.

"Для этих семей есть специальный график, у нас есть уроки, к которым они могут подключаться очно – это тоже продуманно. И есть по некоторым предметам дополнительные консультации, общение с учителями", – объясняет Галина Юсупова, директор школы №1558.

Чтобы учиться в школе, нужно всем неукоснительно соблюдать меры безопасности. Даже из-за одного заболевшего на онлайн-обучение отправят весь класс.