Россиянка, осужденная за госизмену, попросила Путина о помиловании

Гражданка России Антонина Зимина, осужденная за государственную измену, обратилась к президенту с просьбой о помиловании. Об этом сообщил ее отец.

Константин Зимин пояснил, что нет информации о том, когда Антонина может получить ответ на свой запрос. Не исключено, что ответ ей вовсе не поступит, сообщает РИА Новости.

Отец осужденной обратил внимание на то, что она по-прежнему отрицает свою причастность к вменяемому ей преступлению. Что касается ее мужа Константина Антонца, то он не подавал прошение о помиловании.

В декабре минувшего года Антонина Зимина и ее супруг были приговорены к колонии за многолетнюю работу на латвийские спецслужбы. По данным следствия, россиянку завербовали в 2012 году во время заграничной поездки.

Зимина получила 13 лет колонии общего режима, а ее муж 12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.