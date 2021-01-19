На пожаре в Благовещенске один человек погиб и трое пострадали

По факту возгорания в двухэтажном многоквартирный доме барачного типа по улице Ленина, который ранее был признан аварийным, региональная прокуратура проводит проверку.

Пожар в жилом доме случился ночью, 19 января. На момент прибытия первых подразделений МЧС горели квартира на втором этаже и кровля по всей площади. Из дома еще до приезда спасателей самостоятельно эвакуировались 15 человек. Троих человек – женщину и двух детей – спасли огнеборцы. Пострадавших доставили в больницу. Об их состоянии пока не сообщается. На месте пожара обнаружили погибшего, его личность устанавливается. Предположительная причина пожара – аварийная работа электрооборудования.

Прокуратура города Благовещенска проводит проверку, в ходе которой будут выясняться обстоятельства произошедшего, кроме того, надзорное ведомство даст оценку действиям администрации города Благовещенска по переселению жителей из аварийного дома.