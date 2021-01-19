В Приморье охотники спасались от тигра на дереве. Видео

Предыстория и финал опасной встречи, которая произошла в Лазовском районе Приморского края, остались за кадром. На видео, размещенном на странице центра "Амурский тигр", запечатлено, как хищник дефилирует под деревом и недобро посматривает на охотников. Те же сидят на ветвях и пытаются отогнать хищника, направляя ему в глаза мощный фонарь.

"В некоторых источниках появляются легенды, что это снято в Хабаровском крае и другие выдумки. Не верьте", – опровергают сотрудники центра "Амурский тигр" слухи и домыслы, которые уже успели появиться в сети.

О судьбе хищника и охотников ничего не сообщается, но, судя по комментариям сотрудников центра, все закончилось благополучно и для зверя, и для людей. По мнению работников заповедника, тигр, с наибольшей степенью вероятности, добыл себе пропитание и проявлял внимание к охотникам только как к потенциальным конкурентам. То есть, не хотел делиться добычей.