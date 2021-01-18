Под Ростовом бабушка призналась в убийстве новорожденного внука

В Сальском районе местная жительница приняла роды у своей дочери, а потом жестоко убила младенца.

Причины, по которым 23-летняя женщина стала рожать дома, а не отправилась в медучреждение, сейчас выясняют следователи. По версии следствия, 4 января 47-летняя мама роженицы сама приняла роды у своей дочери, а как только младенец появился на свет, опустила его в ведро с водой. Когда новорожденный мальчик перестал подавать признаки жизни, бабушка завернула тело в полиэтиленовые пакеты и похоронила внука на заднем дворе.

Сальским межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Обвиняемая арестована. Свою вину в совершении преступления она полностью признала.

Следователи выясняют все обстоятельства страшной трагедии.