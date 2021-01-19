Умер известный телеведущий Игорь Выхухолев

На 67-м году жизни скончался известный телевизионный журналист Игорь Выхухолев. О смерти сообщила его дочь Мария на своей странице в Facebook.

"Спасибо, папа, за все", – добавила она.

Отмечается, что причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Игорь Выхухолев родился в Москве 15 января 1955 года. Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова.

Журналистике Выхухолев отдал большую часть жизни. Начинал карьеру в Агентстве печати "Новости", затем работал в главной редакции информационных программ Гостелерадио. Был специалистом по странам Азии. В 1981 году стал корреспондентом в Токио, а два года спустя возглавил там корпункт Гостелерадио. В 1991 году стал комментатором, а после – ведущим новостей, в том числе программы "Время".

В 2006 году перешел на ВГТРК. Записывал интервью с политическими деятелями, а в 2011 году освещал землетрясение в Японии в режиме реального времени на канале "Россия 24".