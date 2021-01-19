"Краснодар" интересуется лучшим бомбардиром Лиги 1

Лучший бомбардир французской Лиги 1 Булайе Диа может продолжить карьеру в чемпионате России. Нападающим "Реймса" интересуется "Краснодар".

В текущем чемпионате Булайе Диа забил 12 мячей в 20 матчах. 24-летний сенегалец занимает первое место в споре бомбардиров Лиги 1. Диа является игроком "Реймса" с 2018 года.

Как сообщает Gazeta.ru, интерес к Диа проявляет "Краснодар". Кроме того, в приобретении футболиста заинтересован ряд французских и зарубежных клубов, но до конткректных предложений дело пока не дошло.