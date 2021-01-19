В Сатке собака откусила ребенку губу

В Сатке пес напал на шестилетнего ребенка и нанес ему тяжелую травму. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Как рассказали очевидцы, на улице мальчик заметил знакомую, гулявшую со своей собакой. Он попытался погладить животное, однако зверь не оценил добрых намерений и атаковал малыша, вцепившись ему в лицо. Последствия безобидного желания мальчика оказались тяжелыми – пес не просто оторвал ему губу, но и съел ее. На помощь ребенку пришли сотрудники отделения пластической хирургии Челябинской областной больницы.

"Если бы фрагмент охранялся, мы могли бы просто пришить, но собака съела его. Поэтому эта операция была непростой, проходила в несколько этапов. Для формирования губы ткань пришлось взять за ухом", – объяснил завотделением реконструктивной хирургии ЧОКБ Александр Пухов.

Следует отметить, несмотря на всю опасность ситуации, пострадавшего это ничуть не смутило. Мальчик даже рассказал о своем желании завести дома щенка.