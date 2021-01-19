Автобус сбил пешехода после столкновения со скорой в Архангельске

Женщину госпитализировали после ДТП в Архангельске: ее сбил вылетевший на тротуар автобус, который перед этим столкнулся с каретой скорой помощи. Место происшествия сняли на видео.

Авария произошла около 16 часов дня 19 января на углу Комсомольской улицы и Троицкого проспекта. Судя по полученным повреждениям, скорая на перекрестке врезалась в бок ПАЗа, после чего тот выехал на тротуар и сбил пенсионерку.

"Бабушку сбили, но она жива, просто испуг", – сообщили очевидцы.

Больше в аварии никто не пострадал.