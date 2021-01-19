Два очка Ковальчука помогли "Авангарду" прервать серию поражений

Омский хоккейный клуб "Авангард" смог прервать неудачную серию из трех поражений в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против челябинского "Трактора". Встреча завершилась победой омичей со счетом 3:2.

Подопечные Боба Хартли повели в три шайбы уже к 22-й минуте матча. Авторами заброшенных шайб стали Денис Зернов, Алексей Береглазов и Наиль Якупов. В двух случаях из трех результативные передачи отдавал недавний новичок "Авангарда" Илья Ковальчук.

Хоккеисты "Трактора" смогли ответить гостям только двумя шайбами в исполнении Вячеслава Основина и Ника Бэйлена.

В параллельных матчах зафиксированы следующие результаты: "Автомобилист" – СКА (1:3), "Салават Юлаев" – "Северсталь" (4:2), "Металлург" – "Локомотив" (4:1).