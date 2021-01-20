В Волгограде вооруженного грабителя в магазине обезвредил муж продавщицы

Злоумышленник с пистолетом дважды за несколько дней наведывался в продуктовый магазин за выручкой. Но, если в первый раз он ушел с добычей, то во второй получил достойный отпор от супруга сотрудницы магазина и был задержан.

Судя по записи камеры видеонаблюдения, установленной в торговой зале, первый раз злоумышленник пришел в магазин вечером, 8 января. Он достал пистолет и потребовал у 43-летней сотрудница магазина выручку. Женщина нажала тревожную кнопку, но к моменту прибытия сотрудников частного охранного предприятия грабитель уже удалился, прихватив с собой из кассы около 18 тысяч рублей.

Спустя десять дней, история повторилась: в тот же магазин снова зашел вооруженный мужчина и во второй раз стал требовать у той же женщины-продавца выручку.

Только на этот раз в подсобном помещении магазина находился муж продавщицы. Он вышел на странный шум, что-то сказал преступнику и тот покорно спрятал оружие в карман. Супруг женщины скрутил нападавшего, а потом передал его прибывшему на место экипажу Росгвардии.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. Им оказался 44-летний безработный местный житель. Мужчина сознался, что это он ограбил кассу в первый раз и намеревался сделать это снова. У задержанного был изъят пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Любителю легких денег грозит до 10 лет лишения свободы.