В Якутске пять человек оказались в больнице после откачки воды из подвала

Сообщение об экстренной госпитализации жильцов одной из квартир жилого дома, расположенного на улице Якутской, поступило в следственные органы СКР по Республике Саха (Якутия) 19 января. Медики констатировали у пострадавших острое ингаляционное отравление неизвестным веществом средней и тяжелой степени.

Помимо взрослых – 64-летней женщины и 62-летнего мужчины – на больничной койке оказались три ребенка – сестры 7 и 8 лет и 14-летний мальчик. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Сотрудники следственных органов, прибывшие на место происшествия, установили, что жильцы отравились выхлопными газами бензиновой мотопомпы, которую работники управляющей компании использовали для откачки воды из-под дома. Во время проведения работ не была обеспечена необходимая вентиляция.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Расследование продолжается. Ход следствия находится на контроле руководства регионального следственного управления. Проверку для определения виновных лиц организовала и прокуратура города Якутска.