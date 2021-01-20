В Татарстане планируют усилить работу с "отказниками" от прививок

В Татарстане планируют усилить работу с людьми, отказывающимися от вакцинации. По словам руководителя Управления Роспотребнадзора республики, из-за снижения посещаемости медорганизаций работа с "отказниками" от прививок снизилась. Об этом Марина Патяшина заявила в рамках итоговой коллегии ведомства, передает ГТРК "Татарстан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"Мы все-таки смогли привить порядка 15 тысяч человек из числа "отказников". Однако в 6 районах этот показатель мог бы быть лучше", — отметила Патяшина, попросив представителей медицинских организаций обратить на эту тему внимание.

Напомним, в 2020 году в Татарстане прививки от гриппа получило рекордное число жителей — 61%. Кроме того, в прошлом году было привито в 4 раза больше трудовых мигрантов, чем в 2019. Вдвое увеличилось финансирование на закупку вакцин по эпидемическим показаниям. Благодаря этому, удалось защитить самые уязвимые группы населения от ветряной оспы, коклюша, менингококковой и пневмококковой инфекций.