Халили стал четвертым в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Арбере

В немецком Арбере в рамках второго этапа Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) состоялась короткая индивидуальная гонка на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами.

Победителем гонки стал норвежец Эндре Стремсхейм, преодолевший дистанцию с одним промахом за 41 минуту 33,7 секунды.

Вторым место занял Филипп немец Филипп Наврат (+30,8 секунды – 2 промаха), а замкнул тройку лидеров норвежец Александер Фьелд Андресен (+35.8 – 2).

Лучший из россиян – Карим Халили, показавший четвертый результат. Никита Поршнев занял 24-е место, Семен Сучилов – 31-е, Евгений Идинов – 37-е, Даниил Серохвостов – 48-е, Игорь Малиновский – 76-е, Рустам Каюмов – 77-е, а Евгений Сидоров – 79-е.