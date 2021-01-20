Слепой кутюрье: умер самый известный дизайнер Украины

Он одевал самых красивых и известных женщин Украины, среди которых певицы Светлана Лобода и Надежда Мейхер-Грановская из "ВИА Гры". Его творчество ценили гуру модного бизнеса Жан-Поль-Готье и Вячеслав Зайцев. Не стало самого известного украинского дизайнера Сергея Ермакова. Ему было 48 лет. Он потерял зрение, но продолжал работать, жить, общаться и создавать красоту.

"Каждое его платье всегда было событием, ‑ написала на своей страничке в Facebook украинская певица и телеведущая Анжелика Рудницкая. ‑ Украина потеряла еще один талант, который так и не смогла по достоинству оценить".

Сергей Ермаков был самым дорогим кутюрье на Украине, напоминает ТАСС. Дизайнер стал известен после 1996 года, когда созданные им наряды стали пользоваться спросом у артистов и политиков. Украинская телеведущая Маша Ефроминина закрывала в его платье "Евровидение-2005" в Киеве, он одевал солистку группы NikitA, модель, Playboy, актрису и телеведущую Дашу Астафьеву, а также украинскую поп-певиц, модель и актрису Камалию.

Дизайном одежды Сергей Ермаков заинтересовался еще в детстве, свое первое платье, это был новогодний наряд для мамы, он создал в седьмом классе. В 11-летнем возрасте у будущего модельера проявился диабет, а в 28 лет основатель дизайн-студии Ermakov почти полностью потерял зрение.