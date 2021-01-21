Бывшего ульяновского чиновника подозревают в крупном мошенничестве

Бизнесмена Евгения Никифорова, который в свое время занимал должность заместителя бывшего губернатора Ульяновской области Владимира Шаманова, по решению Басманного суда Москвы отправили в СИЗО, сообщает ТАСС.

По ходатайству следствия подозреваемого заключили под стражу до 21 февраля. Его подозревают в хищении бюджетных средств на сумму 140 миллионов рублей. Заседание в суде по избранию меры пресечения заняло более пяти часов. Бизнесмену быдло предъявлено обвинение в уголовном преступлении по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Никифоров с 2002 по 2005 годы занимал пост заместителя губернатора Ульяновской области по промышленности, транспорту и связи. Позднее он возглавлял Инзенский диатомовый комбинат, который производил стройматериалы из окаменелых останков древних водорослей.

По данным следствия, бизнесмен обанкротил предприятие в 2013 году. На тот момент это была одна из крупнейших компаний на российском и европейском рынке по производству продукции из диатомита и поставляла продукцию во Францию, Польшу, Чехию, Швецию, Англию и Китай.