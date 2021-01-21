Грузовик со снегом сгорел на востоке Москвы

Груженый снегом КмаАЗ вспыхнул на дороге на востоке Москвы, кабина автомобиля выгорела полностью. Водитель, по предварительным данным, не пострадал.

Дорожный инцидент произошел днем 21 января на Северо-Восточной хорде, недалеко от Кусковского тупика.

"КамАЗ сгорел на работе", – пошутили пользователи, обратив внимание, что "снег плавится прямо на колесах".

Две полосы были закрыты для проезда, пока сотрудники МЧС тушили кабину грузовика. Водитель автомобиля, по словам очевидцев, наблюдал за происходящим со стороны.