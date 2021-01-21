У берегов Италии обнаружили огромного мертвого кита

У побережья южной Италии была обнаружена огромная туша кита. Вывел на нее сотрудников береговой охраны детеныш мертвого животного.

Длина кита составляет 23 метра. В береговой охране отмечают, что это одна из самых крупных туш, когда-либо найденных в Средиземном море.

В настоящее время биологи выясняют, что стало причиной смерти кита, сообщает Der Spiegel. Для перемещения туши на сушу были привлечены два судна.

По данным BBC, мертвый кит доставлен в порт Неаполя. Его скелет планируют выставить в музее.