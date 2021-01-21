Спад экономики РФ в 2020 году оказался ниже, чем в других странах

Безработица, инфляция и рост цен на жильё. Эти темы обсуждали сегодня на совещании по экономическим вопросам.

Российская экономика по сравнению с другими странами выглядит не хуже, а по некоторым показателям даже лучше.

"Глубина экономического спада, мы с вами это тоже хорошо знаем, в России в 2020 году оказалась, слава богу, меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках. В конце года ряд макропоказателей вернулся даже к значениям, которые были до эпидемии. В частности, имею в виду объём грузов на железной дороге, потребление электроэнергии, некоторые другие показатели", – заявил Владимир Путин.

В середине декабря президент говорил о том, что ВВП России упал на 3,6%. Это меньше, чем в государствах Европы и США. В некоторых европейских странах ВВП упал под 9%, уточнял тогда Владимир Путин.

В последние месяцы в России наметилась также тенденция на снижение безработицы. После максимума в августе безработица снизилась до отметки в 6,1% в ноябре.

Президент подчеркнул, что к концу текущего года надо добиться полного восстановления рынка труда. Сейчас безработица все ещё выше, чем в допандемийном 2019 году.

Глава государства подчеркнул, что важно не просто вернуть макроэкономические показатели на докризисный уровень, а выйти на устойчивую траекторию развития.

Инфляция по итогам года на относительно низком уровне, но всё равно ее не удалось удержать в пределах целевого ориентира.

"По итогам года немного ускорилась, к сожалению, инфляция. Она превысила целевой ориентир Банка России и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, цены выросли более заметно – на 6,7%. И это только в среднем", – подчеркнул президент РФ.

По отдельным товарам скачок был очень большой. В декабре Генпрокуратура выявила рост цен на сахар более чем на 70%, масло подсолнечное подорожало почти на 24%, мука — почти на 13%, хлеб — более чем на 6%.

Растут цены и на жилье, хотя ипотеку выдавали по льготной ставке.

В прошлом году была запущена программа льготной ипотеки по ставке в 6,5%. Примерно 350 тысяч семей купили квартиры на первичном рынке. С одной стороны, это поддержало строительную отрасль. Но появились и проблемы.

"В отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир. В этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья", – отметил Путин.

О том, почему возникла эта проблема, рассказал участник этого совещания вице-премьер Марат Хуснулин.

"Мы действительно очень подробно обсудили проблему роста цен на жилье в некоторых регионах. Надо понимать, что ковид сильно влияет на экономику: где-то срываются поставки, где-то люди болеют и не выходят на работу. У нас произошло ослабление рубля. Из-за ковида также острая нехватка трудовых ресурсов и рост цен на определенные виды стройматериалов. Каждый регион сейчас анализируем и готовим комплекс мер", – подчеркнул заместитель председателя правительства РФ.