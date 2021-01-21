В центре Москвы машина сбила заслуженную артистку России

Серьезное ДТП в Москве — на улице Воздвиженка столкнулись два автомобиля. Одна из машин вылетела на тротуар и задела женщину. Под колесами оказалась заслуженная артистка России Лилия Загорская.

Центр Москвы. Спустя три часа после ДТП движение все еще затруднено. Белая Audi оказалась на тротуаре. Ее неуправляемый полет остановила стена дома. Кто знает, сколько могло быть пострадавших, если бы не эта преграда...

Авария попала в объективы нескольких уличных камер. Видно, что такси собирается повернуть налево. В этот момент в него врезается белая иномарка. Она задевает по касательной столб и выезжает на тротуар, где в этот момент много людей. Прохожие в панике разбегаются, но машина все равно задевает несколько человек. Одна женщина остается под колесами неуправляемой иномарки.

За рулем белой иномарки был мужчина, представившийся Султаном. Говорит он неохотно. Понятное дело: находится в состоянии шока. Стоит отметить, что Султан даже не подумал скрываться с места происшествия. Он считает, что в аварии виноват таксист.

По некоторым данным, на водителе Audi числится более 300 штрафов за нарушения ПДД. Но сам он уверяет, что за рулем более десяти лет и всегда был дисциплинированным водителем. Сейчас Султан больше всего переживает за пострадавшую и даже готов помогать ей.

Вскоре выяснилось, что под колесами Audi оказалась 66-летняя заслуженная актриса России Лилия Загорская. Все случилось у дома номер 9 по улице Воздвиженка. Оттуда, по некоторым данным, Лилия Евгеньевна планировала направиться на работу в театр "Около дома Станиславского", который находится в Вознесенском переулке. В семь вечера на его сцене должен был начаться спектакль "Магадан" — ностальгическая пьеса о советском прошлом, которое дорого героям. Сразу после ДТП в расписании на сайте учреждения показ постановки отменили. В администрации этот факт подтвердили и извинились перед зрителями.

Заслуженная артистка России Лилия Загорская в театре работает как режиссер и как актриса. Многие из ее ролей своего рода визитная карточка заведения. Она всегда узнаваема и со своим особым стилем. Одна из таких ролей в спектакле "Портрет Мадонны", где Загорская сыграла роль мисс Коллинз, одинокой женщины с непростой судьбой и богатым воображением.

Лилия Загорская родилась на Украине. Она окончила киевское эстрадно-цирковое училище. После этого стала играть на сцене киевского Театра драмы и комедии. Начиная с 1987 года работает в качестве режиссера-педагога в Московском театре "Около дома Станиславского".

Очевидно, что Лилии Загорской повезло. В момент ДТП мимо ехала машина скорой помощи. Она и доставила пострадавшую в больницу. По некоторым данным, жизнь актрисы вне опасности.