Евролига. "Химки" уступили греческому "Панатинаикосу"

Баскетболисты подмосковных "Химок" потерпели девятнадцатое поражение в матчах Евролиги. На этот раз наша команда играла в гостях с греческим "Панатинаикосом", не смогла оказать хозяевам действенного сопротивления и уступила со счетом 78:94.

Греки начали встречу неспешно, но уверенно, взяв первую четверть со счетом 23:20. Но, прощупав химчан, хозяева во второй четверти взвинтили темп и их преимущество выросло до "+13" – 46:33. К сожалению, гости никак не могли найти контригру, проиграв и третий отрезок встречи – 18:24. В концовке "Химки" стали играть спокойнее, поняв, что отыграться не получится. В итоге получилось только чуть сократить отрыв до "-16".

К слову, это была игра двух неудачников турнира: "Химки" идут последними в таблице, имея всего 2 победы и 19 поражений, а "Пао", несмотря на звонкое имя, стоит лишь несколькими строчками выше, выиграв 7 встреч и потерпев поражения в 13 матчах. Лидируют в Евролиге московский ЦСКА (15 побед), испанские "Барселона" (14), "Реал" (13) и питерский "Зенит" (13).