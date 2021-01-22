Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в отдаленном чукотском селе

Транспорт, который должен был отправиться из села Кепервеем в Певек, был вынужден вернутся в аэропорт отправления через несколько минут после взлета.

Воздушное происшествие случилось в Билибинском районе Чукотки 22 января, сообщает ТАСС.

"Вертолет взлетел и сел через несколько минут в аэропорту села Кепервеем. Предварительной причиной аварийной посадки стало падение давления в двигателе воздушного судна. Пострадавших в результате ЧП нет", – цитирует агентство сообщение пресс-службы окружного правительства.

На борту находились три члена экипажа. О количестве пассажиров не сообщается.