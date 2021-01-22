Появились новые подробности аварии на кузбасской шахте

Появились новые подробности аварии на шахте имени Тихова в Кузбассе, где погибли трое горняков. Напомним, ЧП произошло из-за выброса метана, в результате обрушилась порода. Спасатели эвакуировали 41 человека. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники трех отделений горноспасательных частей МЧС и оперативная группа ГУ МЧС.

Известно, что смещение горной породы произошло в 1:30, а к 1:47 поступила информация о недостатке кислорода на глубине 265 метров. Спасательную операцию начали практически сразу, однако ситуацию осложняло то, что все случилось на большой глубине. Туда были направлены 3 группы спасателей. Они обследовали место ЧП и подняли на поверхность тела троих горняков, передает ГТРК "Кузбасс", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

В настоящий момент специалисты проводят разбор завалов, подается кислород. Все работы на шахте приостановлены. Власти Кузбасса и угледобывающая компания окажут помощь родственникам погибших.