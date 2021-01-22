В Волгограде после ДТП машина вылетела на тротуар и едва не сбила людей

Очевидец снял на видео последствия серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего около 11 часов в пятницу, 22 января, в Волгограде.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes столкнулся с "Ладой", после чего иномарка вылетела на тротуар и задела жилой дом.

По счастливой случайности, легковушка не сбила людей, находившихся в непосредственной близости от места аварии.

Как сообщают местные СМИ, никто из пешеходов не пострадал, данных о наличии травмированных среди непосредственных участников ДТП пока не поступало.