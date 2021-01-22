Подросток лишился рук, спасая котенка, и отсудил у энергетиков 5 млн рублей

Лишившийся рук при спасении котенка подросток отсудил у энергетиков пять миллионов рублей. Инцидент произошел в Барнауле летом 2017 года. 17-летний Ярослав Шишов пытался снять с дерева котенка, но в какой-то момент потерял равновесие и задел электрические провода. В результате молодому человеку ампутировали руки до предплечий. Теперь ему приходится жить с протезами, передает ГТРК "Алтай", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Юноша подал иск в отношении "Алтайэнерго" на сумму 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба. Судьи приняли решение удовлетворить требования пострадавшего частично – компанию обязали выплатить ему 5 миллионов рублей. Обе стороны подали апелляции, но решение осталось в силе.

Виновником ЧП был признан один из сотрудников районных электросетей, не выявивший своевременно провисание проводов на высоте ниже 3 метров над тепловым пунктом.