За придавленную снегом машину костромич отсудил у бизнесменов 100 тысяч

Жителю Костромы удалось отсудить 100 тысяч рублей. Сход "лавины" с крыши здания повредил его KIA Sportage, и теперь машине требуется ремонт, сообщает ГТРК "Кострома".

Напомним, что инцидент произошёл ещё в марте 2019 года. Тогда костромич оставил свою машину у здания торгового центра на Самоковской, 5. Из-за потепления снег съехал с крыши здания и упал на автомобиль. После схода "лавины" восстановлению в кроссовере подлежали стёкла, багажник и задний бампер.

Мужчина обратился в суд с требованием взыскать с собственников здания полученные убытки. Выяснилось, что владельцев у здания пять, но обязанности по очистке крыши они между собой так и не разграничили.

Таким образом, Дмитровский суд постановил взыскать деньги в пользу автомобилиста со всех собственников торгового центра. Всего они заплатят истцу 96 тысяч рублей, включая судебные расходы.