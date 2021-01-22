Шансов не было. Самарская семья погибла в страшном ДТП с грузовиком

Семья из Самары погибла в ДТП в районе Башкирии. Автомобиль Volkswagen Polo, двигающийся в направлении Челябинска, столкнулся с грузовиком, сообщает ГТРК "Самара".

ДТП произошло рано утром 22 января на трассе М-5. В районе деревни Шамонино Республики Башкирия, около 7:35 легковая иномарка врезалась во встречный грузовой автомобиль Mercedes с прицепом. Почти весь капот автомобиля ушёл под кабину грузовика, шансов выжить у находящихся в легковой машине не было.

В сообщении пресс-службы ГИБДД по Башкирии отмечается, что за рулём была 28-летняя жительница Самарской области, её пассажирами были 34-летний муж и двое детей: мальчик 7 лет и девочка 9 лет. Вся семья погибла на месте. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства трагедии.