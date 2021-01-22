Виртуальная "Тройка" скоро заработает на "Андроиде"

Владельцы смартфонов на операционной системе Android первыми оценят виртуальную карту "Тройка", предназначенную для оплаты проезда. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Виртуальная "Тройка" заработает во всем столичном метрополитене и МЦД. Для того, чтобы ей воспользоваться, в телефоне должен быть встроен модуль NFC. Также нужно будет установить приложение "Метро Москвы". Еще одно преимущество такого решения заключается в том, что пользователи смогут покупать проездные без обращений в кассу.

В дальнейшем функции "Тройки", согласно планам властей, сможет выполнять любой носитель с RFID-чипом. Например, транспортную карту можно будет привязать к рабочему пропуску.