Премьер произвел назначения в Минтрансе и не только

Премьер-министр России Михаил Мишустин произвел ряд назначений в Министерстве транспорта и некоторых службах. В частности, первым заместителем министра транспорта назначен глава Роставтодора и действующий замминистра Андрей Костюк.

Также, по сообщению ТАСС, Мишустин освободил Владимира Токарева от должности руководителя Росжелдора и переназначил его заместителем министра транспорта. При этом замглавы Росжелдора Александр Иванов стал временно исполняющим обязанности руководителя этого агентства.

Глава Росморречфлота Александр Пошивай также был снят с занимаемого поста и назначен заместителем министра транспорта. Тем временем гендиректор "Росморпорта" Андрей Лаврищев возглавил Росморречфлот.

Ранее в пятницу, 22 января, Мишустин освободил от должности Олега Духовницкого – главу Федерального агентства связи (Россвязи) в связи с упразднением ведомства. В конце ноября президент России Владимир Путин подписал указ, упраздняющий подведомственные Минцифры РФ Роспечать и Россвязь. Функции упраздняемых ведомств перейдут непосредственно министерству.