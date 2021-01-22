Скелетонист Третьяков занял третье место на этапе Кубка мира

Олимпийски чемпион Александр Третьяков занял третье место на этапе Кубка мира по скелетону. Соревнования проводятся в германском Кенигзее.

Победу на седьмом, предпоследнем этапе одержал немец Александр Гасснер, чей результат по сумме двух попыток составил 1 минута 39,88 секунды. Александр Третьяков уступил ему 0,13 секунды и стал третьим. Второе место у южнокорейца Юн Сун Бина. Никита Третьяков занял седьмое место, а Даниил Романов – восемнадцатое.

В общем зачете лидирует латыш Мартиньш Дукурс. На втором месте Гасснер, третьим идет еще представитель Латвии Томас Дукурс. Александр Третьяков занимает шестое место.