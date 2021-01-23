В Америке перевернулся автобус с туристами, следовавший в Гранд-Каньон

В результате аварии, которая произошла на северо-западе Аризоны в пятницу, 22 января, один человек погиб и больше сорока получили травмы разной степени тяжести, сообщает Associated Press.

Причина, по которой произошло крушение, пока не выяснена. В автобусе находилось 48 человек, включая водителя. Пассажирский транспорт вез людей на экскурсию к Западному Гранд-Каньону.

После аварии в больницу было доставлено 42 пострадавших. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, семеро получили травмы средней тяжести, у 33 человек ранения оказались легкими.