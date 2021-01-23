Рейс в Москву отложили из-за пассажира, которому стало плохо на борту

Самолет компании "Аэрофлот", который должен был вылететь из Екатеринбурга в Москву утром в субботу, 23 января, задержался из-за проблем со здоровьем, возникших у одного из пассажиров.

Как сообщают местные СМИ, перевозчику пришлось перенести отправление воздушного судна, выполнявшего рейс SU1409.

Изначально попутчики предположили, что виновник задержки находился в состоянии опьянения, и жаловались, что теряют время из-за очередного авиадебошира, однако вскоре выяснилось, что мужчине стало плохо.

Пострадавшему была оказана первая помощь, после чего было принято решение об отстранении его от полета по состоянию здоровья, а затем лайнер все же отправился в Шереметьево.