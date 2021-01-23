Москва не попала в десятку лидеров по росту цен на жилье в России

Лидерами по динамике роста цен на новостройки среди российских городов-миллионников по итогам 2020 года стали Казань, Санкт-Петербург и Челябинск. Пятерку городов с самыми быстрорастущими ценами на новостройки замкнули Краснодар и Волгоград.

В Казани средняя стоимость квадратного метра в новостройках в 2020 году выросла на 21,6 процента с 78 129 до 94 967 рублей, а в Санкт-Петербурге – на 21,5 процента с 91 714 до 111 387 рублей. В Челябинске зафиксирован рост почти на 21 процент с 45 870 до 55 420 рублей.

Москва, где средняя цена в 2020 году выросла на 7,4 процента, оказалась только на 12-м месте рейтинга. В целом по стране средняя стоимость квадратного метра на рынке первичного жилья за прошлый год выросла на 13,9 процента до 75,5 тысяч рублей, рассказал ТАСС руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев.

Среднюю стоимость квадратного метра в 2020 году разогрел ажиотажный спрос на квартиры в новостройках, говорит эксперт. Причем роль в этом процессе сыграл не только реальный рост стоимости квартир, но и изменение структуры предложения: на рынке сократилась доля объектов на начальной стадии строительства, когда цена минимальна.

Дефицит ликвидных объектов по стартовым ценам в самых популярных районах отмечен во всех крупных городах – их раскупают практически сразу после старта продаж. Вследствие этого застройщикам приходится регулировать спрос ценой, так как продажа всех квартир по стартовой цене на этапе котлована экономически нецелесообразна. Средний цикл строительства дома – два-три года, также приходится учитывать такие риски, как инфляция, рост цен на стройматериалы, курс иностранной валюты.