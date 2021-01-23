Мошенницы обманывали стариков, меняя их сбережения на купюры "нового образца"

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жительниц Владимирской области, устроивших криминальные "гастроли" в Санкт-Петербурге, об этом в субботу, 23 января, сообщили в МВД России.

По версии стражей порядка, женщины 33 и 43 лет представлялись работницами пенсионного фонда, либо социальных служб, и предлагали пенсионерам обменять их сбережения на купюры нового образца, которые якобы вводятся в обращение.

Таким способом преступницам удалось обмануть трех пенсионеров 82, 87 и 89 лет. Сумма нанесенного ущерба составила 2,5 миллиона рублей.

"У 82-летней потерпевшей, которая является жительницей блокадного Ленинграда, злоумышленницы похитили не только крупную сумму денежных средств, полученных в качестве компенсации от ФРГ, но и ювелирные украшения", – подчеркнули в полиции.

Отмечается, что у мошенниц имелась база данных, где они черпали сведения об адресах пожилых людей.

В ходе разбирательства было установлено, что одна из аферисток находится в федеральном розыске за совершение аналогичного преступления на территории Москвы, где летом минувшего года она похитила 100 тысяч рублей у пожилой женщины.