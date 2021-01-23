В Кирове взорвали элеватор

В Кирове в субботу, 23 января, взорвали здание элеватора старого мелькомбината. По сообщению городской администрации, это были запланированные работы.

Местные СМИ написали, что всего было два взрыва. В результате одного из них элеватор обрушился. Однако стоящее рядом здание комбицеха уничтожить не удалось – от взрыва оно лишь накренилось и осело на высоту одного этажа. Когда оно будет снесено окончательно, не сообщается, пишет РИА Новости.

Видео подрыва и обрушения элеватора, походившего на высокую башню, местные жители опубликовали в соцсетях.