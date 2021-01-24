В Чили произошло мощное землетрясение, объявлялась угроза цунами

В Чили в районе Южных Шетландских островов (Южной Америкой и Антарктидой) произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 7, очаг залегал на сорокакилометровой глубине, эпицентр находился в 1328 километрах от города Пунта-Аренас. За ним последовало еще одно, менее мощное.

Управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел страны через Twitter объявило об угрозе цунами, вводящейся для арктических территорий Чили. Сообщения были направлены на сотовые телефоны. Людей попросили покинуть пляжную зону. В 216 километрах от места ЧП расположена чилийская научная станция Бернардо-О'Хиггинс. Позже тревога была снята.