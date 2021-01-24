Посольство России в США: Ларри Кинг был легендой

Российское посольство в США выразило соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга, сообщает телеканал "Россия 24".

Дипломаты отметили: известный на весь мир американский телеведущий и писатель был единственным в своем роде, настоящим профессионалом и легендой. Кинг обладал особым талантом – вовлекать гостей в непринужденную беседу и давать им возможность самим рассказывать свои истории.

За свою карьеру Ларри Кинг взял примерно 60 тысяч интервью, в том числе – у мировых лидеров.

2 января Ларри Кинга госпитализировали с положительным тестом на коронавирус COVID-19. Спустя 21 день Кинг скончался в Лос-Анджелесе. Ему было 87 лет. Одним из первых соболезнования выразил президент РФ Владимир Путин.