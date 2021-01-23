Глава генштаба Испании привился и подал в отставку

Из-за скандала с внеочередным вакцинированием от ковида высших военных чинов глава генштаба Испании Мигель Анхель Вильярройя подал в отставку. Генштаб распространил сообщение, что у Вильярройи никогда не было цели использовать свое привилегированное положение, но он принял единственно верное решение, чтобы не ставить под удар имидж вооруженных сил. Так что офицер подал прошение министру обороны Маргарите Роблес со спокойной совестью.

Испанские СМИ сообщили о внеплановых прививках Генштаба еще в пятницу, в ответ Роблес запросила отчет. Представитель коалиции Unidas Podemos Пабло Эченике потребовал для военных оставки. Генштаб сообщил, что испанским Минздравом часть доз была выделена для вакцинации уязвимых категорий военных.

На данный момент на 47 миллионов испанцев получены 1,3 миллиона доз вакцины Pfizer/BioNtech и 35 тысяч – Moderna. Сделанных прививок – 1,1 млн.