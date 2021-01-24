Советник Зеленского ожидает рост украинской экономики

В текущем году экономика Украины начнет восстанавливаться, прогнозирует советник президента республики по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Если говорить вообще о 2021-м, мы ожидаем, что это будет год экономического роста, год постепенного восстановления и всей глобальной экономики, и, конечно, украинской экономики", – приводит слова Устенко РИА Новости.

Советник Владимира Зеленского напомнил, что Украина относится к так называемым малым открытым экономикам и в значительной степени зависит от ситуации на внешних рынках. Тем не менее ожидания на 2021 год у него "положительные".

Вместе с тем экономист указал, что Киев должен серьезно подойти к выполнению своего "домашнего задания": в части создания качественного инвестиционного климата, защиты права собственности, совершенствования судебной системы и так далее.

Важным стимулом для экономического развития станет работа Национального банка, который, как предполагает Устенко, будет продолжать "относительно мягкую монетарную политику". Он напомнил, что учетная ставка в стране остается на исторически низком уровне за все время независимости – 6%.

Еще одним дополнительным импульсом для роста советник президента считает госпрограммы стимулирования экономики, такие как "Большая стройка" и сооружение крупных инфраструктурных объектов.

"Восстановительная траектория будет в 2021 году на уровне 4-4,5% роста. Возможно, рост будет даже больше, если удастся активно привлекать в экономику инвестиционный ресурс, и не только извне, но и внутри страны", – подчеркнул Устенко.