Два десятка человек стали жертвами сражения наркокартелей

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 19 сожженных тел и шесть уничтоженных автомобилей, страшная находка была сделана на границе мексиканских штатов Нуэво-Леон и Тамаулипас, находящихся в непосредственной близости от границы с США.

Как отмечают СМИ, все началось с того, что в минувшую среду, 20 января, в полицию обратилась жительница штата Тамаулипас, сообщившая, что ее супруг пропал без вести. Она указала район, где, по ее мнению, мог находиться мужчина.

Через некоторое время участники поисковой операции нашли сгоревший автомобиль, в котором находился труп, а затем на ранчо неподалеку наткнулись на место криминальной расправы, где стояли еще пять уничтоженных транспортных средств и находились тела погибших.

Отмечается, что убитые были одеты в камуфляжную одежду и бронежилеты.

По одной из версий, люди погибли в ходе масштабного и затяжного противостояния между Северо-восточным картелем из Нуэво-Ларедо и бандой Лос-Метрос, которые сражаются за контроль над каналами транспортировки наркотиков и незаконной миграции.