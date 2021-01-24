Повторить танцы президентов можно, если будут доверительные отношения

В 2007 году, когда Владимир Путин побывал в родовом гнезде американского президента Джорджа Буша-младшего, а после – в 2008-м, уже в Сочи станцевал с ним "Барыню", сохранялся масштабный диалог двух стран. Повторить такое можно, только если между Россией и США будут доверительные отношения. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"Шел диалог. И поэтому эти танцы. Танцы — это не главное, танцы — это иллюстрация готовности общаться друг с другом. Это самое важное", – подчеркнул Песков в интервью Павлу Зарубину, ведущему программы "Москва. Кремль. Путин".