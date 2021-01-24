В России началась разработка "абсолютно нового" боевого самолета

Госкорпорация "Ростех" сообщила о разработке авиационного комплекса дальнего перехвата нового поколения под условным названием "МиГ-41". Проект находится на стадии опытно-конструкторских работ, которые обычно завершаются созданием прототипа.

Планируется, что истребитель-перехватчик МиГ-41 заменит высотный перехватчик МиГ-31. Кроме того, этот самолет будет способен выполнять задачи в космосе, а в перспективе – и без пилота, пишет РИА Новости.

При создании МиГ-41 будут использованы совершенно новые технологии. Разработчики отмечают, что это будет абсолютно новый самолет, а не глубокая модернизация предшественника.

По прогнозам американского журнала Military Watch, МиГ-41, когда он будет создан, сможет угрожать вражеским спутникам.