В Самаре произошло очередное ДТП со скорой

В Самаре столкнулись газель скорой помощи, тойота и шевроле, погибших в аварии нет, но пострадали четыре человека.

В региональном управлении МЧС России сообщили, что пострадавших мужчин в возрасте 50 и 69 лет отвезли в клиники Самарского ГМУ. 23-летний мужчина и 24-летняя женщина отправлены на обследования в в Самарскую городскую клиническую больницу имени Н. И. Пирогова.

По данным ГИБДД, водитель скорой ехал с включенными спецсигналами. Проезжая перекресток на запрещенный сигнал, газель столкнулась с шевроле и задела тойоту.