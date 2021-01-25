Скорая с беременной женщиной перевернулась после ДТП на Сахалине

Реанимобиль опрокинулся после столкновения с внедорожником в Южно-Сахалинске, беременную пациентку доставили в больницу на другой карете скорой помощи. Место происшествия сняли на видео.

ДТП произошло днем 25 января на углу проспекта мира и улицы Емельянова. Судя по кадрам с места, водитель Nissan Patrol поздно заметил двигавшуюся с включенными проблесковыми маячками скорую и на перекрестке врезался ей в правый бок. Удар оказался не сильным, но его хватило, чтобы служебная машина завалилась на бок.

Сотрудники МЧС помогли вытащить беременную и перевести её в подоспевшую карету скорой помощи. Травмы получили еще два человека.