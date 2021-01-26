Что изменится в жизни россиян с 1 февраля. Обзор Вестей.Ru

Индексация социальных выплат, ужесточение контроля за размещением запрещенной информации в соцсетях, новые правила для малого бизнеса – об этих и других изменениях, вступающих в силу с 1 февраля 2021 года, читайте в материале Вестей.Ru.

Индексация пособий

С 1 февраля 2021 года в России пройдет плановое повышение федеральных пособий. Для таких выплат установлен фиксированный размер, который каждый год увеличивается соразмерно инфляции. Согласно данным Росстата, инфляция за 2020 год составила 4,9%, следовательно, коэффициент индексации составит 1,049.

Так, единовременное пособие при рождении ребенка увеличится с 18 004,12 рубля до 18 886,32 рубля. Увеличится и пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. В январе 2021 года на первого, второго и последующих детей платят по 40 процентов среднего заработка, но не менее 6 752 рублей и не более 29 600,48 рубля. С учетом индексации с 1 февраля 2021 года минимум вырастет до 7 082,85 рубля. Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности увеличится с 675,15 рубля до 708,92 рубля.

Кроме того, будут проиндексированы выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий, чернобыльцам, Героям СССР и России, Героям труда РФ. Вырастет больничное пособие в связи с несчастным случаем или профзаболеванием, а также пособие либо возмещение стоимости гарантированных услуг по погребению.

Изменения в кассовых чеках

С 1 февраля во всех кассовых чеках должны указываться наименование и количество товара. Данная норма, делающая процесс покупки и продажи товаров максимально прозрачным, определена федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации". Однако для индивидуальных предпринимателей, использующих специальные налоговые режимы, ранее действовала временная отсрочка по исполнению этой нормы закона. С 1 февраля 2021 года действие отсрочки заканчивается, и все кассовые чеки должны содержать наименование товаров (работ, услуг) и их количество. Нарушение закона может обернуться штрафом.

Цензура для соцсетей

С 1 февраля социальные сети обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент: детскую порнографию, экстремистские материалы, данные о способах изготовления и использования наркотиков, информацию о способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламу алкоголя и интернет-казино, призывы к несовершеннолетним совершать незаконные деяния, призывы к массовым беспорядкам и участию в несогласованных акциях, а также оскорбительные высказывания о государстве, органах власти и Конституции РФ. Кроме того, в законе также говорится и о том, что под цензуру соцсетей должны попадать "материалы, содержащие нецензурную брань".

Соответствующий закон был принят в декабре 2020 года. Документ также вводит в законодательство и регламентирует понятие "социальная сеть" – это ресурс, который позволяет пользователям создавать свои страницы и размещать на них публикации, ежедневная аудитория которого в России превышает 500 000 человек. Реестр таких ресурсов сформирует и будет поддерживать Роскомнадзор.

Если администрация соцсети не станет удалять запрещенный контент, то ее ждет штраф. Для граждан размер штрафа составил от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 тысяч до 800 тысяч, для юрлиц – от 3 миллионов до 8 миллионов рублей.

Медицинские документы в электронном формате

С 1 февраля 2021 года вступает в силу приказ Минздрава, позволяющий медицинским организациям полностью перейти на электронный документооборот, включая предоставление сведений для проверок в надзорные ведомства.

Благодаря этому, медработникам не потребуется больше дублировать первичную медицинскую документацию на бумаге, а граждане получат возможность оперативно просматривать информацию об оказанных им услугах в своих электронных медицинских картах на портале государственных услуг. Сроки перехода на юридически значимый электронный документооборот и виды документов, подлежащие переводу в цифровой формат, медицинские организации смогут устанавливать самостоятельно.

При этом за пациентом закрепляется право выбора: если человек подаст заявку с просьбой о дублировании медицинской документации в бумажной форме, медицинская организация обязана удовлетворить его запрос в день обращения.

Повышение платы за проезд большегрузов по трассам

С 1 февраля вступает в силу новый тариф на проезд грузовиков по федеральным трассам. Автомобили массой более 12 тонн будут платить через государственную систему "Платон" за вред, причиняемый дорогам, на 14 копеек больше – 2,34 рубля за километр пробега. Размер платы рассчитывается с учетом годовой инфляции.

Усовершенствовать свое авто станет сложнее

С 1 февраля вступают в силу новые основания для отказа автовладельцам во внесении изменений в конструкцию автомобилей. Речь идет о различном тюнинге машин, установке кенгуринов, лебедок и прочих функциональных и не очень излишеств, а также об установке газобаллонного оборудования на машину. Теперь разрешение не выдадут без заключения испытательной лаборатории и протокола ее проверки в специальном реестре.

Перед тем, как устанавливать допоборудование, владелец машины должен обратиться в специализированную лабораторию для получения заключения о возможности такого изменения в конструкции. Затем это заключение должно быть внесено в реестр, который ведет Минэкономразвития. И только потом владелец авто со всеми документами может обратиться в ГИБДД для получения разрешения.

Восстановленное молоко получит новый статус

В феврале восстановленное молоко признают молочным продуктом. Долгое время такая продукция в России маркировалась как молочный напиток. Однако с 13 февраля высушенное, а потом разбавленное водой молоко будет возвращено в разряд настоящей молочной продукции.

Новые требования к продукту в техрегламенте ЕАЭС почти ничем не отличаются от требований к обычному питьевому молоку. Указывается, что что для восстановленного молока характерен легкий привкус кипячения, также допускается сладковатый привкус и недостаточно выраженный вкус и запах.