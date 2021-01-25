Дело отравителя из электрички дошло до суда

Уголовное дело в отношении жителя Твери, насмерть отравившего трех человек, направлено для рассмотрения по существу в Мещанский районный суд Москвы. Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Преступления были совершены в период с октября 2017 года по февраль 2019 года в пригородных поездах ленинградского направления Октябрьской железной дороги и на территории Москвы.

Мужчина предлагал случайным попутчикам выпить, а сам подмешивал в алкоголь сильнодействующие вещества. Затем он похищал имущество своих жертв. Трое из потерпевших скончались от острого отравления.

Обвинение утверждено по трем статьям: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", "Разбой" и "Кража" УК РФ.